Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Farbe läuft in Bach (24.02.2022)

Hüfingen (ots)

Einem möglicherweise fatalen Irrtum erlegen ist ein Mann, der am Donnerstag gegen 16 Uhr Farbverunreinigungen auf der Hohenstraße beseitigen wollte. Bei einer Anlieferung von Farbeimern auf einem Lastwagen kippten mehrere auf die Straße und Farbe lief aus. Ein 46-Jähriger spülte sie in einen Abwasserschacht da er annahm, dass dieser in die örtliche Kanalisation führt. Dabei handelte es sich jedoch um einen Ablauf für Oberflächenwasser, der direkt in den nahegelegenen Fluss "Breg" mündete. Dadurch gelangte die Farbe in die "Breg". Ob und inwieweit ein Umweltschaden eingetreten ist, ermitteln Polizei und Wasserwirtshaftsamt anhand entnommener Wasserproben.

