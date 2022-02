Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Blechschaden bei Streifunfall (24.02.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 4.000 Euro ist die Bilanz eines Zusammenstoßes zweier Autos am Donnerstag gegen 17 Uhr. Ein 77-jähriger mit einem Fiat und eine 49-Jährige mit einem Mercedes standen auf der Saarlandstraße an der Kreuzung zur Vöhrenbachstraße vor einer Ampel. Als diese auf "Grün" schaltete, bog der Mercedes nach links auf die Vöhrenbacher Straße ab, während der Fiat geradeaus in Richtung Dattenbergstraße losfuhr. Dabei streiften sich die beiden Autos.

