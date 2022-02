Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Schulwegunfall in Lerbeck - Polizei bittet KIA-Fahrer sich zu melden

Porta Westfalica (ots)

Im Bereich der Bushaltestelle an der Gesamtschule Lerbeck kam es am Montagnachmittag nach Schulschluss zu einer seitlichen Kollision zwischen einem Auto und einer Schülerin. Während der Autolenker nach dem Zusammenstoß anhielt, stieg die Schülerin, mutmaßlich unter dem Eindruck der Geschehnisse, in den bereitstehenden Bus ein und fuhr nach Hause. Später meldete sich die Mutter der Geschädigten bei der Polizei und gab an, dass sich das Mädchen beim Unfall leichte Verletzungen zugezogen habe. Nun bitten die Ermittler den unbekannten Autofahrer, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 bei der Polizei zu melden.

Aktuellen Erkenntnissen nach ging die 13-Jährige gegen 15 Uhr von der Schule kommenden auf dem Fußgängerweg des "Kirchweg". Gerade als ihr Bus in die Haltestelle auf der gegenüberliegenden Seite einfuhr, wollte sie die Straße überqueren. Zeitgleich befuhr vermutlich ein brauner KIA mit Mindener Kennzeichen den Kirchweg aus Richtung Lerbeck kommend. Hierbei kollidierte das Kind mit der hinteren Beifahrertür des Autos.

