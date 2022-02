Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kleintransporter geht in Flammen auf

Bad Oeynhausen (ots)

Zu einem Pkw-Brand sind Feuerwehr und Polizei am Freitagabend zur Hermann-Löns-Straße ausgerückt. Auf einem Grundstück nahe der Friedenstraße stand ein Ford Transit in Flammen.

Das Fahrzeug wurde bei dem Brand völlig zerstört. Zudem wurden Teile eines angrenzenden Carports in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Der Fahrer des Ford gab gegenüber den Polizisten an, dass er zuvor mit dem Wagen unterwegs gewesen sei und ihn um kurz nach halb neun am Abend wie üblich auf der Hofeinfahrt abgestellt habe. Kurz darauf habe laut eines Zeugen der Motorraum in Flammen gestanden. Die Polizei vermutet daher einen technischen Defekt als Auslöser des Brandes.

