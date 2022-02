Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Restaurant an den Sielterrassen

Bad Oeynhausen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag in das Restaurant "Da Angelo" in der Sielallee eingebrochen.

Dazu schlugen die Täter zwischen Donnerstag, 23 Uhr und Freitag, 7.30 Uhr ein Küchenfenster im Erdgeschoss ein und verschafften sich in der Folge Zugang zu dem Gebäude. Dort durchsuchte man die Gastronomie- und Kellerräume nach Wertgegenständen. Ob und wieviel Beute die Einbrecher machen konnten, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Hinweise werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell