Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kollision auf der General-Bishop-Straße

Bild-Infos

Download

Espelkamp (ots)

Bei einem Unfall auf der General-Bishop-Straße am Donnerstagabend haben sich zwei Autofahrer (27, 24) offenbar leichtere Verletzungen zugezogen.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte ein 24-jähriger Espelkamper gegen 20.45 Uhr von der Bremer Straße (B 239) kommend die Straße Gabelhorst befahren und an der Ampelkreuzung zur General-Bishop-Straße bei Rotlicht gestoppt. Als die Lichtzeichenanlage auf grün schaltete, fuhr er mit seinem Opel los, woraufhin es zum Zusammenstoß mit dem VW eines Mannes (27) aus Badbergen (Landkreis Osnabrück) kam. Dieser hatte die General-Bishop-Straße aus östlicher Richtung kommend in Fahrtrichtung der Straße "In der Tütenbeke" befahren.

Durch den Zusammenstoß erlitten beide Männer Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen nach einer Erstversorgung dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell