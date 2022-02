Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Hoher Sachschaden: Geldautomatensprengung in Neesen

Porta Westfalica-Neesen (ots)

Die Filiale der Sparkasse Bad Oeynhausen-Porta Westfalica in Neesen war in der Nacht zu Donnerstag das Ziel von Geldautomatensprengern. Hier erbeuteten die Täter Bargeld in bisher unbekannter Höhe. Durch die Explosion wurde der Vorraum sowie das Ladenlokal der Geschäftsstelle erheblich beschädigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen suchten die Unbekannten gegen 3.15 Uhr die in einem Wohn- und Geschäftshaus ansässige Bankfiliale in der Straße "Am Piwitt" auf. Hier verschafften sie sich zunächst über die Eingangstür gewaltsam Zugang zum Vorraum. Anschließend brachten sie einen Geldautomaten zur Explosion. Durch die Druckwelle der Detonation wurde der gesamte Gebäudeteil der Geschäftsstelle stark beschädigt. Trotzdem gelang es den Einbrecher aus dem zerstörten Automaten Bargeld zu entnehmen. Zeugenaussagen zufolge flüchteten kurze Zeit später mutmaßlich drei Täter in einem silberfarbenen Auto in Richtung Autobahn. Bereits hier verliert sich ihre Spur. Die hiesigen Ermittler konnten erst nach der Freigabe eines Sprengstoffexperten des LKA NRW mit der Tatortaufnahme sowie Spurensicherung beginnen. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Eurobereich bewegen.

