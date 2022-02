Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfall unter mutmaßlichem Drogeneinfluss

Lübbecke (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch ist auf der Ravensberger Straße (B 65) Sachschaden entstanden. Ein Autofahrer (23) steht unter Verdacht, den Unfall unter Drogeneinfluss verursacht zu haben.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte der Mindener gegen 14.10 Uhr in einem BMW hinter dem VW einer 69 Jahre alten Frau aus Bünde die Bundesstraße in Richtung Eilhausen befahren. Die befand sich wiederum hinter einem Ford eines Mannes (35) aus Hille. Als der Ford-Fahrer in Nettelstedt nach links auf das Gelände einer Tankstelle einbiegen wollte, verlangsamte er verkehrsbedingt seine Geschwindigkeit und bremste bis zum Stillstand ab. Dies tat auch die Volkswagen-Fahrerin und stoppte ihren Wagen. Dabei fuhr der 23-Jährige in das Heck des VWs auf und schob diesen schließlich gegen die Rückseite des Fords. Alle Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten Anzeichen eines vorangegangenen Drogenkonsums bei dem 23-Jährigen feststellen. Nach einem positiven Drogenvortest wurde ihm auf der Wache Lübbecke eine Blutprobe entnommen. Zudem beschlagnahmten die Polizisten seinen Führerschein, untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

