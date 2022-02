Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Autoaufbrüche in einer Nacht

Lübbecke (ots)

Bisher Unbekannte brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Lübbecke drei Autos auf. Bei allen Taten schlug man die Seitenscheiben der Fahrzeuge ein. Festgestellt wurden die Taten in den frühen Morgenstunden.

Zunächst wurden die Beamten in die Königsberger Straße gerufen. Hier hatte man bei einem auf einem Stellplatz eines Einfamilienhauses abgestellten Volvo V 60 die vordere rechte Seitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Wagen entwendeten die Diebe ein Paket. Aus einem in der Striegauer Straße geparkten Wagen entnahmen die Täter ein verpacktes Geschenk. Aus dem Kofferraum eines Autos in der Gehlenbecker Straße stahlen die Unbekannten eine Wasserpfeife.

