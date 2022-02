Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Trunkenheitsfahrt endet auf der Lindenstraße

Lübbecke (ots)

Nach einer Trunkenheitsfahrt am Dienstag muss sich derzeitig ein Autofahrer (25) aus Lübbecke mit einer Anzeige anfreunden.

Als ein Streifenwagen am späten Abend gegen 23.50 Uhr die B 65 befuhr, fiel den Beamten in Höhe der Einmündung Eichholzer Straße ein vorausfahrender Dacia auf. Dabei bemerkten die Polizisten, dass der Fahrer des in Richtung der B 239 fahrenden Autos, ein 25-Jähriger aus Lübbecke, in Schlangenlinien fuhr und dabei beinahe am rechten Fahrzeugrand stehende Pkws berührte. Als das Auto zudem über die Leitlinie hinweg auf die Gegenspur geriet, stoppte man das Auto kurz darauf in der Lindenstraße.

Bei der Kontrolle ergaben sich den Einsatzkräften deutliche Anzeichen eines Alkoholkonsums bei dem 25-Jährigen, woraufhin man den Mann auf die Wache brachte. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Erst am Montagabend war es zu einem ähnlichen Sachverhalt gekommen. Auch hier war ein angetrunkener Autofahrer (52) in Schlangenlinien auf der Bundesstraße unterwegs gewesen und letztlich auf der Berliner Straße einer Kontrolle unterzogen worden (wir berichteten).

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell