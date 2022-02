Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Trunkenheitsfahrt: Fahrer fährt in Schlangenlinien auf B 65

Lübbecke (ots)

Am Montagabend hat ein betrunkener Autofahrer (52) offenbar zweimal fast einen Zusammenstoß mit anderen Fahrzeugen verursacht. Nach einem Zeugenhinweis konnte eine Streifenwagenbesatzung die Irrfahrt beenden.

So meldeten Zeugen der Polizei gegen 21.40 Uhr telefonisch einen auf der B 65 aus Eilhausen kommenden und in Richtung Preußisch Oldendorf fahrenden BMW. Dieser, so die dem Pkw folgenden Beobachter, fahre in Schlangenlinien, habe seine Fahrtempo merklich verlangsamt und sei in mindestens zwei Fällen auf die Gegenfahrbahn geraten. Dabei sollen entgegenkommende Fahrzeugführer nur durch Brems- oder Ausweichmanöver eine Kollision vermieden haben.

Schließlich konnten die Beamten den BMW im Bereich der Kreuzung Berliner Straße / Jockweg stoppen und den Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Dabei bemerkten die Beamten einen Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies. In der Folge wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte man seinen Führerschein sicher und untersagte die Weiterfahrt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell