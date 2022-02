Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Audi und Opel stoßen auf Kreuzung zusammen

Espelkamp (ots)

An der Kreuzung Diepenauer Straße / Kirchstraße ist es am Sonntag zum Zusammenstoß zweier Pkws gekommen.

Zuvor hatte ein 57-jähriger Espelkamper den Erkenntnissen nach mit einem Opel von der Stellerieger Straße die Kirchstraße in westlicher Richtung befahren. Zeitgleich befand sich ein Fahrer (42) aus Lübbecke von der Hauptstraße kommend in südlicher Fahrtrichtung mit einem Audi auf der Diepenauer Straße. Als der Espelkamper gegen 14 Uhr in den Kreuzungsbereich einfuhr, kam es zum Zusammenstoß beider Autos. Während der Opel durch die Wucht des Aufpralls auf ein Feld schleuderte, überfuhr der Audi zunächst eine Verkehrsinsel und kam schließlich auf einer Hofeinfahrt zum Stillstand.

Der 42-Jährige klagte während der Unfallaufnahme über offenbar leichtere Beschwerden und wollte sich möglicherweise selber in ärztliche Behandlung begeben. Der Fahrer aus Espelkamp blieb unverletzt. Vorsichtshalber hatte man zuvor einen Rettungswagen zur Unfallstelle entsandt. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt.

