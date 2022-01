Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrer bei Unfall mit Lkw schwer verletzt

Minden (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in Minden verletzte sich ein 54jähriger Radfahrer schwer. Gegen 14 Uhr befuhr der Mindener mit seinem Fahrrad die Hans-Böckler-Straße in Richtung Lahder Straße. Eine 47jährige beabsichtigte mit ihrem Lkw-Gespann von der Aminghauser Straße auf die Hans-Böckler-Straße abzubiegen. Dabei übersah die Fahrerin den vorfahrtberechtigten Mann mit seinem Fahrrad auf der Hans-Böckler-Straße und erfasste ihn mit dem Sattelzug. Der Radfahrer stürzte bei dem Zusammenstoß zu Boden und verletzte sich dabei schwer. Er wurde zur Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Das Montainbike wies erhebliche Beschädigungen auf. Für die Unfallaufnahme wurde das spezialisierte Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Bielefeld hinzugezogen. Die Unfallstelle musste für circa 5 Stunden gesperrt werden.

