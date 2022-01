Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Sachbeschädigungen in der Innenstadt

Minden (ots)

Wegen randalierender Personen wurde die Polizei in der Nacht zu Freitag in die Straße "Alte Sandtrift" gerufen. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte um kurz nach halb drei auf mehrere umgeworfene Mülltonnen und ein auf dem Boden liegendes Zweirad. Von den Verursachern fehlte zunächst jede Spur.

Dies änderte sich gegen 3.20 Uhr, als die Leitstellenbeamten durch einen weiteren Anruf erneut über Randalierer in Kenntnis gesetzt wurden und daraufhin Einsatzkräfte entsandten. Die trafen schließlich in der Posener Straße auf zwei männliche Personen (17, 18), die sich bei Anblick des nahenden Streifenwagens erfolglos in Büschen zu verstecken versuchten. Bei der Durchsuchung des tatverdächtigen Duos konnten die Polizisten schließlich acht abgebrochene Mercedes-Sterne auffinden und sicherstellen.

Weil sich der 17-Jährige aus Minden nicht ausweisen konnte und sich sein 18-jähriger offenbar alkoholisierter Kompagnon aufbrausend sowie respektlos gab und äußerte weitere Tonnen umwerfen zu wollen, brachte man beide auf die Polizeiwache. Während der Jugendliche nach Feststellung seiner Personalien in die Obhut seiner Mutter übergeben werden konnte, wurde der Heranwachsende aus Nienstädt (Landkreis Schaumburg) bis zum Abklingen seiner Aggressivität ins Polizeigewahrsam gebracht.

