Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrerin (16) von Auto erfasst: Fahrer flüchtet von der Unfallstelle

Bild-Infos

Download

Espelkamp (ots)

An der Ecke Isenstedter Straße/Kolberger Straße ist es am Mittwoch zu einem Unfall gekommen, bei dem eine 16-jährige Radfahrerin von einem abbiegenden Auto erfasst und verletzt wurde. Der Autofahrer soll laut Zeugenangaben nur kurz gestoppt haben und anschließend auf der Isenstedter Straße in Richtung der L 770 davon gefahren sein. Die Polizei sucht nun den Fahrer eines mutmaßlich silberfarbenen Opel Corsa.

Die 16-Jährige sowie ein weiterer Jugendlicher waren gegen 18 Uhr mit ihren Rädern auf dem östlichen Geh- und Radweg entlang der Isenstedter Straße in Richtung der Innenstadt unterwegs. Als die vorausfahrende 16-Jährige die Einmündung mit der Kolberger Straße erreichte, kam es zur Kollision mit dem Pkw, dessen Fahrer laut der Zeugen aus der Kolberger Straße kommend zügig nach rechts auf die Vorfahrtsstraße einbog. Durch den Aufprall wurde die Radfahrerin auf die Fahrbahn geschleudert. Ein alarmierter Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung versorgten die Verletzte und brachten sie ins Krankenhaus. Im Laufe des Tages konnte die Jugendliche wieder nach Hause.

Kurzzeitig für Verwirrung sorgte der Umstand, dass die Fahrerin eines ebenfalls silberfarbenen Opel hinter der Unfallstelle angehalten hatte, um der 16-Jährigen Erste Hilfe zu leisten. Andere Autofahrer hatten fälschlicherweise vermutetet, dass es sich bei der Ersthelferin um die beteiligte Pkw-Fahrerin handelte.

Die Beamten des Verkehrskommissariats ermitteln wegen Fahrerflucht und bitten Zeugen, die Angaben zu dem gesuchten Opel machen können, sich bei ihnen unter Telefon (05741) 2770 zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell