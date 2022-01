Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Minden (ots)

Bei der Kollision mit einem Auto ist am frühen Mittwochmorgen auf der Karlstraße ein 40-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Die 62-jährige Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock. Da sie zunächst die Unfallstelle verlassen hatte und erst später zurückkehrte, stellte die Polizei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft den Führerschein der Frau sicher.

Laut den Beamten war der Radfahrer gegen 7.30 Uhr auf dem Geh- und Radweg entlang der Karlstraße stadtauswärts unterwegs. Als der Mann in Höhe der Kreuzung mit der Bodestraße/Zum Industriehafen auf die Fahrbahn fuhr, um nach links in die Straße "Zum Industriehafen" einzubiegen, kam es zum Zusammenstoß mit der Autofahrerin, die mit ihrem VW auf der Karlstraße ebenfalls in Richtung stadtauswärts fuhr. Durch den Aufprall wurde der 40-Jährige auf die Fahrbahn geschleudert. Ein alarmierter Notarzt sowie eine Rettungswagenbesatzung versorgten den Mann und brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung ins Klinikum.

Die beteiligte Autofahrerin blieb nicht an der Unfallstelle und kehrte erst nach rund 15 Minuten wieder zurück. Zur Erklärung für ihr Verhalten führte die Frau gegenüber den Polizisten an, dass sie unter Schock stehend gehandelt habe. Daraufhin wurde für die 62-Jährige ein weiterer Rettungswagen angefordert.

