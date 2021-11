Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Siegen und der Kreispolizeibehörde Olpe: Brand eines Einfamilienhauses in Neu-Listernohl

Attendorn (ots)

Am Donnerstag (25.11.2021) kam es gegen 11.10 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Franz-Rinscheid-Straße. An dem nicht mehr bewohnbaren Haus entstand ein hoher Sachschaden im sechsstelligen Eurobereich. Personen wurden nicht verletzt.

Erste Ermittlungsergebnisse deuten auf eine vorsätzliche Brandstiftung hin. Ein 18-jähriger Tatverdächtiger wurde noch am gestrigen Tage vorläufig festgenommen. Dieser wird heute im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt.

Die Ermittlungen dauern an und werden auch unter Hinzuziehung eines Brandsachverständigen fortgeführt.

