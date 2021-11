Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Drolshagen

Drolshagen (ots)

Am Mittwoch (24. November) hat sich um 18 Uhr in Höhe der Autobahnauffahrt Drolshagen ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos ereignet. Ein 61-Jähriger befuhr zunächst die L708 aus Richtung Wegeringhausen kommend und beabsichtigte, auf die A45 in Fahrtrichtung Frankfurt abzubiegen. Dabei übersah er einen ihm entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw eines 38-Jährigen. Es kam zur Kollision zwischen den Fahrzeugen. Dabei wurde der Pkw des 61-Jährigen durch die Wucht des Aufpralls gedreht und kollidierte danach mit einem weiteren Fahrzeug, welches verkehrsbedingt an der Autobahnabfahrt wartete. Sowohl der 61-jährige Unfallverursacher als auch der 38-Jährige kamen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand insgesamt ein Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.

