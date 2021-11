Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Etliche Verkehrsverstöße bei Kontrolle festgestellt

Attendorn (ots)

Attendorn - Am Dienstagabend führten Beamte der Polizeiwache Attendorn eine mehrstündige Verkehrskontrolle an der L 512 durch, bei der insgesamt 120 Fahrzeugführer kontrolliert wurden. Hierbei fielen zwei Fahrzeugführer im Alter von 21 und 37 Jahren auf, bei denen sich Hinweise auf einen Drogenkonsum ergaben. In beiden Fällen verliefen entsprechende Schnelltests positiv, so dass Blutproben fällig wurden. Außerdem ahndeten die Beamten diverse Verkehrsverstöße, vor allem wegen Mängeln an der Beleuchtung und fehlenden Ausrüstungsgegenständen.

