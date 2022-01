Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Überfall: Täter-Duo überrascht Ehepaar in Schlafzimmer

Minden (ots)

Am späten Sonntagabend haben Unbekannte in der Lahder Straße im Stadtteil Leteln ein Ehepaar (67, 68) in deren Haus überfallen und durch Reizgas leicht verletzt.

Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge verschafften sich die Unbekannten zunächst gegen 22.15 Uhr über die Eingangstür einer angeschlossenen Fleischerei gewaltsam Zutritt zum Gebäude, von wo sie anschließend über eine Verbindungstür in die Wohnräume der Eheleute gelangten. Die waren bereits zu Bett gegangen war. In ihrem Schlafzimmer wurden die Beiden schließlich von den Einbrechern überrascht und unvermittelt mit einem Reizgas besprüht. Gleichzeitig forderte man das Ehepaar zur Aushändigung von Bargeld auf.

Während ein Täter das Schlafzimmer in Anwesenheit seiner Opfer nach Wertgegenständen durchstöberte, durchsuchte der zweite Kriminelle weitere Räumlichkeiten. Schließlich flüchteten beide Räuber ersten Feststellungen nach mit Geld und Schmuck aus dem Wohnhaus in unbekannte Richtung. Daraufhin setzten die Geschädigten den Notruf ab.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung mit entsandten Streifenwagen blieb ohne Erfolg. Auch ein hinzugezogener Polizeihund konnte nicht zum Auffinden des Duos beitragen. Das Ehepaar erlitt einen Schock und wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens medizinisch versorgt.

Die beiden männlichen Täter wurden als etwa 180 cm groß und mit braungrau melierten Haaren beschrieben. Beide trugen dunkle Kleidung sowie FFP2-Masken. Einer der Kriminellen trug zudem schwarze Schuhe mit weißer Sohle. Den Angaben zufolge sprach das Duo mit einem osteuropäischen Akzent. Nach Angaben der Geschädigten soll es unmittelbar vor dem Überfall zu einem langanhaltenden Hupgeräusch eines Pkws gekommen sein. Dessen Fahrzeugführer wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Bereits im Dezember war es im Raum Petershagen zu ähnlich gelagerten Taten gekommen. Die Prüfung von Zusammenhängen ist Bestandteil der Ermittlungen.

Die Polizei fragt: Wer hat verdächtige Handlungen rund um den Tatort beobachtet? Wer kann Hinweise zu den Tätern oder einem möglicherweise benutzten Fluchtfahrzeug geben? Wer hat zur Tatzeit im Umfeld der Lahder Straße, des Maschwegs sowie der Aminghauser Heide weitere Personen gesehen, die möglicherweise Schmiere standen. Hinweise bitte an die Kripo Minden unter Telefon (0571) 88660.

