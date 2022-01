Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Senior verhindert Fahrraddiebstahl

Bad Oeynhausen (ots)

Dank des couragierten Handelns eines Mannes konnte am späten Sonntagabend ein mutmaßlicher Fahrraddiebstahl am ZOB verhindert werden.

Zuvor hatte der Senior aus seinem Auto eine Person in der Königstraße beobachtet, als die gegen 22.40 Uhr mit einem Bolzenschneider am Fahrradständer des ZOB stand und augenscheinlich beabsichtigte, ein Fahrrad zu stehlen. Daraufhin wählte der Zeuge den Notruf und sprach den Tatverdächtigen an.

Wenig später erschien ein Streifenwagen an Ort und Stelle. Bei der Befragung räumte der polizeibekannte Bad Oeynhausener (50) ein, dass er das Schloss eines Damenrades der Marke Kettler habe aufbrechen wollen. Das Rad, so der Tatverdächtige, stehe bereits seit langer Zeit am Bahnhof und gehöre seiner Meinung nach sowieso niemandem.

Nach Sicherstellung des Bolzenschneiders und Feststellung seiner Personalien konnte der 50-Jährige gehen. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell