Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach Einbruch auf Firmengelände in Giesenirchen

Mönchengladbach (ots)

In Giesenkirchen-Nord sind Unbekannte am vergangenen Wochenende in insgesamt drei Gebäude auf einem Firmengelände an der Erftstraße eingebrochen und haben dabei einen großen Sachschaden verursacht.

Zwischen Freitagnachmittag, 27. August, 17 Uhr und Montagmorgen, 30. August, 5:30 Uhr, verschafften sich die Täter über unterschiedliche Fenster Zugang zu verschiedenen Räumen. Sie durchsuchten im Anschluss die Büros und einen Werkstatt-Bereich. Die Täter gingen zum Teil mit roher Gewalt vor und richteten so massive Schäden an der Inneneinrichtung an. Außerdem entwendeten sie unter anderem Elektronikgeräte und Werkzeuge.

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Sachdienliche Informationen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (jl)

