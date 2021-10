Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Rund 80 Injektoren aus Wohnmobilen entwendet

Emmerich (ots)

Auf ungewöhnliche Beutestücke hatten es Diebe in der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag (20. Oktober 2021) auf der Duisburger Straße abgesehen: Auf dem Gelände eines Wohnmobilhändlers haben unbekannte Täter an rund 20 der dort abgestellten Fahrzeuge jeweils die vier Einspritzdüsen der Dieselmotoren abmontiert und gestohlen. Dazu öffneten sie die Motorhauben der Wohnmobile, an einem schlugen die Täter zudem die Beifahrerscheibe ein. Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer hat verdächtigte Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

