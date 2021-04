Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Hecke und Zaun in Brand geraten

Einbeck (ots)

Dassel (scha) - Am Samstag, 03.04.2021, gegen 13:05 Uhr, kam es in der Südstraße in Dassel zu einem Brand. Ein 81-jähriger Anwohner wollte in seiner Garagenzufahrt das Unkraut abflammen. Hierbei gerieten der angrenzende Zaun sowie eine Koniferenhecke in einer Länge von ca. 10 Metern in Brand. Der Brand musste durch die Feuerwehr Dassel gelöscht werden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Verletzte gab es zum Glück nicht.

