POL-MI: Zwei Verletzte bei Kreuzungsunfall

Lübbecke-Gehlenbeck (ots)

Zwei verletzte Lübbecker sind das Resultat eines schweren Verkehrsunfalls von Dienstagmittag auf der Kreuzung Isenstedter Straße und Grappensteiner Damm.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 22-jähriger Lübbecker mit seinem Renault Twingo den Grappensteiner Damm in Richtung Grasweg. Hierzu musste er gegen 13.50 Uhr die bevorrechtigte Isenstedter Straße queren. Auf dieser fuhr zeitgleich aus Richtung Gehlenbeck kommend eine 51-jährige Lübbeckerin mit ihrem Astra. So kam es zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel in den angrenzenden Straßengraben geschleudert. Beide Fahrzeuglenker zogen sich Verletzungen zu und wurden zunächst vor Ort von einem Notarzt und zwei Rettungswagenbesatzungen behandelt. Anschließend wurden sie dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

