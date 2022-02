Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Bahn an Bahnübergang mit LKW kollidiert // Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Nach dem Unfall zwischen einem Güterzug und einem LKW in der Rhenaniastraße liegen erste Ermittlungsergebnisse der Verkehrspolizei Mannheim vor. Ein Bahnangestellter sperrte den Bahnübergang aufgrund einer defekten Ampelanlage ab, da diese seit kurzer Zeit defekt ist. Nachdem der Verkehr am Bahnübergang zum Erliegen kam, gab der Sicherungsposten dem Zugführer das Signal zum Losfahren, wonach er den Bahnübergang queren wollte. Aus noch nicht näher bekannter Ursache setzte auch der LKW-Fahrer, der aus Richtung Edinger Riedweg die Rhenaniastraße befuhr, sein Fahrzeug in Bewegung und stoppte im Gleisbereich. Hier kollidierte der Zug schließlich mit langsamer Geschwindigkeit mit dem LKW. Verletzt wurde durch den Zusammenstoß niemand. Gegen 08:20 Uhr konnte die Rhenaniastraße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Der LKW musste abgeschleppt werden.

