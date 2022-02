Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: PKW kollidiert mit Ampelanlage auf L549

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagnachmittag kurz vor 16 Uhr fuhr ein 82-jähriger Seat Fahrer auf der L549 von Neidenstein in Richtung Waibstadt. Kurz nach der Einmündung Bitzwiesen verlor der Mann aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen PKW und kollidierte mit einer Ampel auf der Mittelinsel. Im weiteren Verlauf wurde der Seat über die Gegenfahrbahn geschleudert und kam im Grünstreifen zum Stehen. Andere Fahrzeuge waren am Unfall nicht beteiligt. Die 81-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Der Fahrer wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf 7000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell