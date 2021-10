Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf- Verkehrsunfall mit Lkw für Tierfutter

Warendorf (ots)

Am 19.10.2021, gegen 19:10 Uhr, befuhr ein Lkw mit Spezialaufbau für Tierfutter bei der Anlieferung in der Bauerschaft Neuwarendorf den dortigen Grünstreifen und hielt dort an. Aufgrund des aufgeweichten Untergrundes rutschte das Fahrzeug in den angrenzenden Graben. Der 50- jährige Fahrer aus Münster erlitt dadurch leichte Verletzungen und wurde in ein angrenzendes Krankenhaus verbracht. Zur Höhe des Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Eine Bergung vor Ort konnte bisher noch nicht erfolgen. Sie ist für den 20.10.2021 beabsichtigt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell