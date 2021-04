Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst/Albersloh. Mehrere Fahrzeuge durchwühlt

In der Nacht zu Samstag, 10.4.2021 durchwühlten unbekannte Personen mehrere Autos in Albersloh und Sendenhorst. Aus einem Pkw stahlen der oder die Täter einen Laptop und aus zwei anderen je eine Geldbörse. Die Autos standen an folgenden Straßen: Bergkamp, Auf der Bree, Ludgerusstraße und Alverskirchener Straße. In keinem Fall wurden Aufbruchspuren festgestellt. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Hinweis der Polizei:

- Achten Sie darauf, Ihre Fahrzeuge immer abzuschließen und bewahren Sie keine Wertsachen darin auf.

- Verfügt Ihr Auto über ein Keyessgo-System, sollte der Schlüssel - nach dem Abstellen des Fahrzeuges - grundsätzlich in eine funksignalabschirmende Hülle oder Dose gepackt werden.

