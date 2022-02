Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Gesundheitliche Probleme: Kleintransporter-Fahrer verursacht zwei Unfälle

Lübbecke (ots)

Offenbar wegen akuter gesundheitlicher Probleme hat am Montagmorgen der Fahrer eines Kleintransporters zwei Unfälle verursacht. Der 63-jährige Mann war laut Polizei mehrere Kilometer lang unterwegs und anderen Autofahrern wegen seiner unsicheren und teilweise gefährlichen Fahrweise aufgefallen.

Ein Autofahrer hatte um kurz vor halb sieben die Polizei darüber informiert, dass der auf der Holsener Straße in Hüllhorst vor ihm fahrenden Mann mit seinem Kleintransporter sehr unsicher fahre. So sei der Wagen mehrfach auf die Gegenfahrspur geraten. Entgegenkommende Fahrer hätten aber laut des Zeugen rechtzeitig ausweichen können. Obwohl das Fahrzeug in Höhe der Einmündung mit der Straße "Im Grünen Winkel" gegen ein Verkehrszeichen prallte, fuhr der Mann unvermindert weiter. Noch während die Polizisten nach dem Kleintransporter fahndeten, verursachte der 63-Jährige in Blasheim auf der Kreuzung B 65/Eickeler Straße einen Auffahrunfall.

Letztlich trafen die Beamten den Gesuchten auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Bad Holzhausen an. Den Beamten fiel sofort auf, dass der 63-Jährige nach Luft schnappte und desorientiert wirkte. Daraufhin alarmierten sie den Rettungsdienst. Ein Notarzt sowie eine Rettungswagenbesatzung versorgten den Mann und brachten ihn ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell