Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Exhibitionist entblößt sich vor Mädchen - Polizei sucht Zeugen (23.02.22)

Singen (ots)

Die Polizei sucht einen Mann, der sich am Mittwochmorgen, gegen 07.45 Uhr, in der Konstanzer Straße gegenüber einer Schule vor einem Mädchen entblößt hat. Wie bislang bekannt, sprach der Unbekannte ein 8-jähriges Mädchen zunächst mit "Hallo" an. Als das Mädchen nicht darauf reagierte, zog er Hose und Unterhose herunter, entblößte sein Glied und forderte die 8-Jährige auf, hinzuschauen. Das Mädchen rannte daraufhin weg. Der Aufforderung des Mannes stehenzubleiben kam sie nicht nach.

Der Polizei liegt zu dem unbekannten Mann folgende Beschreibung vor: er dürfte etwa 30 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß sein. Der Mann hatte eine Glatze. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Lederjacke und einer schwarzen Jeans. Außerdem trug er schwarze Sneaker mit weißen Streifen. An der linken Hand hatte er eine sportliche Uhr mit schwarzem Armband. Der Mann sprach hiesigen Dialekt ("Singener Mundart").

Personen, denen der Mann im Bereich der Schule aufgefallen ist, oder die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

