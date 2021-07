Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Hermeskeil - Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 29.07.2021 gegen 16.15 Uhr, in Hermeskeil. Ein Pkw-Fahrer befuhr die Koblenzer Str. stadtauswärts und beabsichtigte, nach links in einen Forstweg einzubiegen. Die nachfolgende Fahrzeugführerin übersah den verkehrsbedingt haltenden Pkw und fuhr dem Fahrzeug nahezu ungebremst von hinten auf. Die beiden Fahrzeugführer sowie die beiden Kinder der auffahrenden Fahrzeugführerin wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt und mussten mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. An beiden Pkws dürfte Totalschaden entstanden sein; der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 12.000 Euro geschätzt. Im Einsatz vor Ort waren zwei Rettungswagen und zwei Einsatzfahrzeuge der Polizeiinspektion Hermeskeil.

