Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Bilanz der Polizei zum "Schmotzigen"

Rottweil (ots)

Die Polizei im Kreis hatte am traditionellen "Schmotzigen" im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Pandemie deutlich weniger Einsätze zu verzeichnen. Hauptsächlich in Rottweil selbst mussten die Beamten, die Unterstützung von anderen Einheiten bekommen haben, aber doch ein paarmal eingreifen. Angezeigt wurden zwei Körperverletzungen eine Beleidigung und zwei Diebstähle. Schon am Nachmittag mussten sie eine Auseinandersetzung am Wasserturm schlichten, bei der offensichtlich schon reichlich Alkohol floss. Ein 19-Jähriger, bei dem ein Atemalkoholwert von über zwei Promille festgestellt wurde, bespuckte dabei Beamte und leistete zum Schluss auch heftig Widerstand, weshalb er in Gewahrsam genommen werden musste. Ein anderer 19-Jähriger, dem ein Platzverweis ausgesprochen worden war, hatte knapp drei Promille intus. Der Rettungsdienst kümmerte sich schließlich um den jungen Mann, weil er nahezu nicht mehr ansprechbar war. Angezeigt wurde auch eine Rangelei mit einer Körperverletzung hinter der Nell-Breuning-Schule gegen 21 Uhr. Hier gerieten ein paar Jugendliche aneinander. Trotz einer Ankündigung der Polizei, verstärkt Alkoholkontrollen im Verkehr durchzuführen, waren auch drei Autofahrer unvernünftig. Sie wurden mit zu viel Alkohol im Blut am Steuer ertappt und müssen nun ihren Führerschein abgeben. Die Polizei wird in den nächsten Tagen im Kreis auch weiterhin präsent sein und Kontrollen durchführen.

