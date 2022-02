Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mofa Diebstahl

Schifferstadt (ots)

Am Abend des 23.02.2022 wird ein abgestellter Roller auf einem Verbindungsweg von der Joseph-Haydn-Straße zur Bahnunterführung zum Lissengraben mitgeteilt. Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, dass der Roller entwendet wurde. Vermutlich wurde der Roller "kurzgeschlossen". Nach den Angaben des Eigentümers wurde der Roller im Zeitraum vom 22.02.2022 (23:30 Uhr) bis 23.02.2022 (09:00 Uhr) in der Robert-Schumann-Straße durch unbekannte Täter entwendet. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

