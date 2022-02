Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Alarm schlägt Einbrecher in die Flucht

Speyer (ots)

In der Nacht zum Freitag gegen 3 Uhr hebelte ein unbekannter Täter ein Fenster einer Gaststätte in der Stuhlbrudergasse auf und gelangte so ins Innere. Dabei ertönte ein akustischer Alarm in der Gaststätte. Laut Zeugenangaben begab sich der Täter daraufhin wieder nach draußen und rannte in Richtung des Domparkplatzes davon. Im Rahmen einer Überprüfung wurde festgestellt, dass im Inneren nichts entwendet oder beschädigt wurde. Der Täter war mit Jeans, Jeans-Jacke und roter Mütze bekleidet. Er konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Wer hat etwas beobachtet und kann Angaben zu Tat oder Täter machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell