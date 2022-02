Polizei Paderborn

POL-PB: Bewohner überraschen Einbrecher-Trio

Borchen (ots)

(mb) Am Mittwochabend (09.02.2022) sind drei Täter bei einem Einbruch in ein Haus am Finkenweg von den Bewohnern überrascht worden. Auf der Flucht drohte einer der Männer mit einem Messer. Sie entkamen mit einem silbernen Kombi-Pkw.

Die Bewohner hatten das Einfamilienhaus am frühen Abend verlassen. Sie kehrten gegen 19.10 Uhr zurück. Ein Bewohner war schon ins Haus gegangen, als ein weiterer Bewohner (22) drei fremde Männer bemerkte, die hinter dem Haus hervorkamen und aus dem Garten auf den Finkenweg in Richtung Stadtweg flüchteten. Er folgte den Personen am Stadtweg in Richtung Friedhof. In Höhe der Bushaltestelle "Friedhof" drehte sich einer der Flüchtenden um und warf mit einer Spardose in Richtung des Verfolgers, verfehlte diesen aber. An der anschließenden Parkbucht, in der mehrere Pkw standen, stürzte einer der Männer. Ein anderer zog ein Messer und hielt dieses drohend über seinen Kopf. Das Trio stieg in einen silbernen Kombi, eventuell ein Audi, mit ausländischen, vermutlich polnischen Kennzeichen. Sie fuhren auf dem Stadtweg in Richtung Dörenhagener Straße davon.

Am Haus stellten die Bewohner ein aufgebrochenes Fenster an der Rückseite fest. Schränke waren durchwühlt worden und die von einem Täter geworfene Spardose war gestohlen worden. Vermutlich waren die Einbrecher von der Rückkehr der Bewohner überrascht worden.

Die drei Tatverdächtigen waren maximal 25 Jahre alt, 165 cm bis 170 cm groß und hatten ähnliche, als normal beschriebene Staturen. Sie trugen schwarze Kleidung und schwarze Baseball-Kappen.

Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Angaben zu den Tatverdächtigen und dem silbernen Kombi machen können. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell