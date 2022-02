Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Radfahrer in Büren am frühen Mittwochabend

33142 Büren (ots)

Mittwoch, 09.,02.2022, 17:00 Uhr

33142 Büren, Eickhoffer Straße Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem 30jährigen Radfahrer

Ein 30-jähriger Fahrradfahrer befuhr mit seinem Mountainbike-Fahrrad die Eickhoffer Straße aus Richtung Westring kommend in Rtg. stadteinwärts. Nach Zeugenangaben soll der Radfahrer aufgrund der Gefällstrecke mit hoher Geschwindigkeit stadteinwärts gefahren sein. Im Bereich der Engstelle der Unterführung unter der ehemaligen Bahnstrecke hindurch touchierte er vermutlich den Beginn der Mauer der Unterführung, konnte das Fahrrad nicht mehr unter Kontrolle bringen und wurde in die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Pkw geschleudert. Dabei zog sich der 30-Jährige lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Er war vor Ort nicht mehr ansprechbar und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Bielefeld geflogen. Der Radfahrer trug keinen Helm. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Eickhoffer Straße bis 21:45 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell