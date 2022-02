Polizei Paderborn

POL-PB: Über Nacht gestohlenes Wohnmobil geortet

Paderborn (ots)

(mb) Die Polizei ermittelt nach einem Wohnmobildiebstahl und sucht Zeugen. Der Camper war in der Nacht zu Mittwoch (09.02.2022) in Wewer gestohlen und schon morgens in Sennelager wieder aufgefunden worden.

Am Dienstagabend, um 21.30 Uhr, stand das Wohnmobil noch am Stembergring in Paderborn-Wewer unter dem Carport der Besitzer. Gegen 07.00 Uhr am Mittwoch fiel der Diebstahl des grauen Reisemobils vom Hersteller "Clever", Baujahr 2018, auf. Die Besitzer konnten den Citroen Kastenwagen mit PB-Kennzeichen über GPS orten. Sie alarmierten sofort die Polizei, meldeten den Diebstahl und zeitgleich auch den mutmaßlichen Standort des Fahrzeugs. Dabei handelte es sich um die Ulanenstraße in Paderborn-Sennelager. Dort entdeckte eine Polizeistreife das verlassene Wohnmobil wenige Minuten später. Das Mobil wurde zur Spurensicherung schergestellt.

Die Polizei fragt: Wer hat in der Nähe des Tatorts in Wewer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Wer die Täter beim Abstellen des Wohnmobils in Sennelager gesehen? Möglicherweise wurde in dem Zusammenhang ein Fahrzeug beobachtet, mit dem die Täter weggefahren sind. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell