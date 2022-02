Polizei Paderborn

POL-PB: Überfall auf jungen Mann

Paderborn-Elsen (ots)

(mb) An der Germanenstraße ist am Montag ein 25-jähriger Mann von zwei Tätern beraubt worden.

Der Syrer war gegen 18.00 Uhr zu Fuß unterwegs. Im Bereich der Einmündung Germanenstraße/Eusterholzbruch wurde er von zwei dunkelhäutigen jungen Männern angesprochen und nach Zigaretten gefragt. Plötzlich griffen die beiden Täter das Opfer an. Einer schlug zu und der andere griff mit einem Messer an. Die Männer verlangten Geld. Als das Opfer Geldscheine herausgegeben hatte, ergriffen die Täter die Flucht in unbekannte Richtung. Der verletzte 25-Jährige verständigte per Handy einen Verwandten, der einen Notruf absetzte und zum Tatort eilte. Mit einem Rettungswagen kam das verletze Opfer in ein Krankenhaus und musste dort über Nacht versorgt. Der 25-Jährige hatte mehrere leichte Schnittwunden und eine Gehirnerschütterung erlitten.

Beide etwa 25 Jahre alten Täter waren dunkelhäutig. Laut Opfer könnte es sich um Afghanen gehandelt haben. Einer sprach akzentfreies Deutsch.

Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise auf Tatverdächtige. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell