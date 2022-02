Polizei Paderborn

POL-PB: Frontalzusammenstoß fordert drei Verletzte

Bad Lippspringe (ots)

(mb) Eine Schwerverletzte, zwei Leichtverletzte und zwei Autos mit Totalschäden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagvormittag auf der Langestraße ereignet hat.

Gegen 10.40 Uhr fuhr eine 25-jährige Frau mit einem Fiat Punto auf der Straße Am Steintor stadteinwärts. In der Kurve zur Langestraße driftete sie vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn nach links in den Gegenverkehr. Es kam zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Mercedes-Kombi, mit dem ein 28-Jähriger stadtauswärts unterwegs war. Beide Fahrzeuge wurden im Frontberiech erheblich beschädigt. Die Fiatfahrerin wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt schwere Verletzungen. Lebensgefahr konnte am Unfallort nicht ausgeschlossen werden. Mit einem Rettungswagen wurde die 25-Jährige in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Auch ihr Beifahrer (26)kam wegen leichter Verletzungen in ein Hospital. Der Mercedesfahrer zog sich leichte Verletzungen zu, die nicht sofort behandelt werden mussten. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Die Langestraße war bis 12.30 Uhr gesperrt.

