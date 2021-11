Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Schlägerei in Diskothek - Unbeteiligte durch Glassplitter schwer verletzt - Polizei sucht weitere Zeugen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 31.10.2021, gegen 04.45 Uhr, kam es in einer Diskothek in Steinen zu einer Schlägerei wo unter anderem eine Glasflasche als Schlagwerkzeug eingesetzt wurde. Eine unbeteiligte junge Frau wurde dabei durch umherfliegende Glassplitter an einem Auge schwer verletzt. Der Polizeiposten Steinen, Telefon 07627 970250, sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zu der Schlägerei machen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell