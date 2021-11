Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auto auf die Seite gelegt

Freiburg (ots)

Eine 82-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Mittwoch, 17.11.2021, gegen 17.15 Uhr, die Schwarzwaldstraße in Richtung Nordstadt. In Höhe der Mozartstraße kam sie aus hier nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Bordstein und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Der Bordstein in Kombination mit dem Verkehrszeichen dienten wohl als eine Art Rampe und legte den Mercedes auf die Fahrerseite. Andernfalls wäre der Mercedes wohl frontal gegen einen Baum geprallt. Die Feuerwehr und die Polizei konnten die Fahrerin sowie ihre Mitfahrerin über das Dachfenster aus dem Mercedes befreien. Vor Ort wurden die beiden Damen vom Rettungsdienst in Augenschein genommen. Offensichtlich blieben die Damen unverletzt. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

