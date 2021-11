Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Auto überschlagt sich auf Kreisstraße

Freiburg (ots)

Auf der Kreisstraße 6345 überschlug sich ein 82-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Peugeot. Er befuhr am Mittwoch, 17.11.2021, gegen 21.45 Uhr, die Kreisstraße von Riedlingen kommend in Richtung Tannenkirch als er in einer lang gezogenen Kurve aus hier nicht bekannten Gründen nach rechts ins Bankett kam und in einen Graben fuhr. Dabei überschlug sich der Peugeot und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 82-Jährige wurde nicht verletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden beträgt etwa 4.000 Euro.

