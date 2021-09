Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Marktstr. 3 (ots)

Am Mo., 06.09.2021, gegen 11:00 Uhr, wurde ein Sachschaden an der Hauswand festgestellt. Eine angebrachte Leuchtreklame war in einer Höhe von 270-310 cm vermutlich durch einen unbekannten Lkw-Fahrer beim Rangieren beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

