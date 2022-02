Polizei Paderborn

POL-PB: Schwarzes SUV nach Fahrradunfall gesucht

Paderborn (ots)

(mb) Die Polizei ermittelt nach einem Fahrradunfall auf der Annette-von-Droste-Straße wegen Fahrerflucht und sucht Zeugen sowie ein schwarzes SUV.

Am Samstag (05.02.2022), gegen 16.35 Uhr, fuhr ein 48-jähriger Mann mit seinem Pedelec auf der Annette-von-Droste-Straße in Richtung Husener Straße. Hinter ihm fuhr auf der engen und mit Pkw zugeparkten Straße ein schwarzes SUV sehr nah auf. Als der Fahrer des SUV plötzlich hupte, erschrak der der Radfahrer und verlor die Kontrolle. Er stürzte und verletzte sich leicht. Das SUV mit Osnabrücker Kennzeichen (OS) fuhr langsam an dem Verletzten vorbei und entfernte sich vom Unfallort. Der Fahrer soll 40 bis 50 Jahre alt gewesen sein.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell