Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Vorfahrtsmissachtung mit Folgen für Krankentransport

Speyer (ots)

Am 24.02.2022 um 19:40 Uhr befuhr die 20-jährige Fahrerin eines Krankentransportfahrzeuges die Diakonissenstraße stadteinwärts und missachtete an der Kreuzung zur Seekatzstraße die Vorfahrt des von rechts kommenden PKW Honda eines 21-Jährigen. Dieser kollidierte frontal mit der rechten hinteren Seite des Krankentransportfahrzeuges, wodurch der Airbag des Honda auslöste und Schmerzen an Ohr und Schläfe des 21-Jährigen hervorrief. Darüber hinaus befand sich eine 19-jährige Kollegin der 20-Jährigen zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes mit einer Patientin im Krankentransportraum und stieß sich währenddessen den Kopf an einer Metallstange. Während die transportierte Patientin unverletzt blieb, musste die 19-Jährige durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 21-jährige Unfallgegner erlitt durch den Airbag Schmerzen an Ohr und Schläfe, musste allerdings nicht sofortmedizinisch versorgt werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen Totalschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zur Ausleuchtung der Unfallstelle wurde die Feuerwehr hinzugezogen.

