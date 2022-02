Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Gefahrenträchtige Verfolgung nach Beinahe-Zusammenstoß

Speyer (ots)

Am 24.02.2022 gegen 17 Uhr wendete eine 41-jährige Frau aus Speyer ihren PKW auf der Kreuzung Erlenweg / Ruhhecke und fuhr dabei frontal auf den PKW einer 24-Jährigen zu, die laut eigener Angabe ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die 24-Jährige und ihr 23-jähriger Beifahrer verfolgten anschließend den PKW der 41-Jährigen und verständigten per Notruf die Polizei, um die Dame einer Kontrolle zuzuführen. Die 41-Jährige überfuhr eine rote Ampel in der Waldseer Straße und befuhr dann vom Nußbaumweg aus die Kettelerstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, da sie sich nach eigenen Angaben verfolgt fühlte. Im Birkenweg musste die 41-Jährige verkehrsbedingt hinter einem Linienbus anhalten. Hierbei stieg der 23-jährige Beifahrer aus und versuchte die 41-Jährige zur Rede zu stellen. Diese setzte ihren PKW zurück und gefährdete dabei mutmaßlich den 23-Jährigen, indem sie ihn beinahe anfuhr. Durch die im Birkenweg hinzukommende Polizeistreife wurden bei keiner der Beteiligten Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Fahrtauglichkeit festgestellt. Sie erhoben gegenüber den Polizeibeamten gegenseitige Vorwürfe. Gegen die Beteiligten wurden Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung / gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Nötigung eingeleitet.

