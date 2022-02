Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrssicherheitsarbeit

Schifferstadt/Limburgerhof (ots)

Am gestrigen Nachmittag führte die Polizeiinspektion Schifferstadt mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Kontrollen durch. Bei den Kontrollen stand das Thema Verkehrssicherheitsarbeit und Einbruchsprävention im Vordergrund. Während der Kontrollstellen in Schifferstadt in der Speyerer Straße, sowie in Limburgerhof in der Speyerer Straße wurden 7 Verstöße gegen die Gurtpflicht geahndet. Hinweise auf Einbruchsdelikte konnten keine erlangt werden. Bereits an Vormittag des 23.02.2022 wurden Fahrzeuge in Schifferstadt, Höhe des Südbahnhofs, kontrolliert. Hierbei wurde je 1 Verstoß aufgrund eines nicht vorschriftsmäßig gesicherten Kindes, sowie wegen des Nichtmitführens des Warndreiecks und der Warnweste festgestellt.

