Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Motorradfahrer in Kreisverkehr angefahren

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 25-Jähriger am Freitagmorgen in Ahaus erlitten. Der Gronauer war gegen 07.50 Uhr mit seinem Motorrad auf der Heeker Straße aus Richtung Heek kommend in Richtung Ahaus unterwegs und war gerade in den Kreisverkehr Nordring/Heeker Straße/Schumacherring eingefahren, als er mit einem Auto kollidierte. Der Wagen wurde von einem 18-Jährigen aus Ahaus gelenkt. Der Autofahrer war vom Nordring aus in den Kreisverkehr eingefahren und hatte dabei den Gronauer nicht wahrgenommen. Eine ärztliche Behandlung war zunächst nicht erforderlich. Mit rund 1.500 Euro wird der Sachschaden insgesamt beziffert.

