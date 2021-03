Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Essen in Mikrowelle fängt Feuer

Schiffdorf (ots)

Am frühen Nachmittag des 28. Februars 2021, löste gegen 14:17 Uhr die Brandmeldeanlage in einem Pflegeheim für betreutes Wohnen aus, woraufhin die Leitstelle die Ortsfeuerwehren Schiffdorf und Bramel zum bereits zweiten Mal diese Woche, in die Schleusenstraße nach Schiffdorf alarmierten. Nach Erkundung durch die ersten Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass Essen in einer Mikrowelle Feuer gefangen hat. Die Bewohnerin konnte bereits vor Eintreffen der Feuerwehr, das Brandgut aus der Mikrowelle entfernen und entsorgen. Die Feuerwehr kontrollierte sowohl die Mikrowelle und die Wohnung. Abschließend wurde die Wohnung durch die Feuerwehr gelüftet und wieder an den Betreiber übergeben.

